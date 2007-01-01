Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
В Козельском районе ограничат движение
В Козельском районе ограничат движение

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:20
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О проведении ремонтных работ на дороге Козельск - Ульяново - Дудоровский – Хвастовичи в четверг, 16 апреля, предупредило министерство транспорта Калужской области.

- С 20 мая по 30 августа текущего года, в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу вводятся временные ограничения проезда транспорта, - говорится в заявлении Минтранса.

На время работ будет организовано реверсивное движение.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNrVE9yakNseGN3YXpBY0NvQUF6c0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ2RwVVlRQ1ZKVUZJaFBqZUN4ZHBiZ1FCdjdGRCt0cXljeEdGcW43SDhDQjlreXRZUXVFSHB6MjdDeGgrK0xHTHFaWUFZTnVWUFVQczJOVmVTTU00dTQ2ZzRSd3I4QmRCUjZPTzh0aS9pVmpzaWdLMWRyNFMzeVFjYmlZczU0RnlDbkZhQ0dXbHlTQjBmdUgrSnBGc2Z5YUpaMHlqMzZFS3QrQmJ1SEloTldXS0g4Z3NqYlZrek81cDFPNjUzK3FWbVU0U2lSYXVXTTA5SzdzZnEyWmxWQVk0VWloZEhmWHJtOGwwRU9ITk9VcTBtRWc5Z2h4NGJvT2xkeG5jUDRNUDVNem5QcW4ram00TXhEOU9RYWFwRllQTnUwQlJTMTRZZkZzQlRWdkRBVWdnMzY3VmZYYm5hQjdzTGU3cnFnckJKQjAxMi93bWNZVWlvYzg5WWFXV3JNQTQrTTRmYUlMV2QyRUdTMmt5STNrczdZL3ZJOXByaEl2akhVVjYrUGVrUkR5ZFZhUE1mcDBvMmJmdmVHZnpNTG1UL0M2aUwybURobmlGRzBia3dCRjJLeURLVVc3KzVTVnlmSmNwSGhXWCIsIm1hYyI6IjAzMTU2NDUxZGU2MDc2Mzg3Y2Y0NGVkZjk4ZGMwNjNhMDQ3MGVjMGNkYjMzNjUwNDM3ZDI3OTc3MmFlNzE4NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikk2U3UrQ2UrYzh6RllGTXVyR2pNamc9PSIsInZhbHVlIjoiQXBqcDBjNXhFYnFHcnN3TkI4d21OWUNwT2lkRXFUai9FTjhqVjVoVkt0TU9peUlPaXJQY1VSQU5oT0tFVmJTeXdYOCtFb2Z3bTZxTGp3b2Y0SGdEQ1hUbnZYNXVheGx0MW9XQjRIVWIrNW4vY0JVRC9QdzdRRWZONHZsL3grd044MWZTLzFjNE9rR3ZFSUg3MVczTXZZNnIvWnRWQkhpWmRDbytIT0lta3RYZWQ2OUJLV0gyeDJGd3BkYmtkekVBLzNkRnV6Z1RwN2dlZjN6djBTN3RnT3R0Umh0a3J2NWJIaDRIYitMditWS2JxbGRoLzZEVXYxbU1zR3duL2tnMS9MUjQ1NVZLZjI2V2lUWUFHTnI3cnY5V2NaWGVTRUliY0UxNFVJSHhrLzR2cTdSWVV5UFpSY0p4TmROZHpUR1J5SlRUcEJrRCtzTktlZld6MmkyR0tqWElnUGtLOTBkSmcxbjVtQ1FmTyt5Wi9lQVZVNHFSSnU1dVhJeWJmandYOE91U3AwSnRpalVNQ0pKODdlalkwQmc0dEtFelh5QlZYTGoxR3k2UmxQdkJQRWd5M2N0NURweC9FbmZCR0ZqNjJmOHpxL0lzaHpNMGRzbGM3NnhqdVVGOG1sTmw5S0NROUFOdWlhdHJtMDh4a2RQenAyZDBwd0h6WGZJYmlCb05uYnBSTWRvN1g2NzkrMVdPVSsxdkZxcXNGRGRaOVpMMjFqNG9SbnBCaTdETzhQcWVqdWl1WEZHeTN4VGJ5STI1RjdDNGFkeEw1ZEorN2NiTVcyL1ZJZlhWQWsyNmVPWllCWi9xYzhEdnlobEVtOUwwTjYxTnpNS3J6Q0VyK3AwMSIsIm1hYyI6ImM4ZWVlNjg1NTliOGYyOWMzMzQyMGQ0M2FhMzkxMjA4YTk4NDljZjc1Njk5YWU2Nzg5MmIxMTNlNTM4OTNhODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+