На Правобережье часть автобусной остановки осталась без крыши
Об этом в среду, 15 апреля, сообщил калужанин в социальной сети «ВКонтакте».
— На остановке напротив дома № 2 по улице Хорошей нет части крыши, - рассказывает мужчина. - Прошу соответствующие службы отреагировать.
— До конца недели планируем провести ремонт, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
