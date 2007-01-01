В Кирове мотоциклист, врезавшийся в машину ДПС, заплатит 455 тысяч рублей

В среду, 15 апреля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о взыскании ущерба с мотоциклиста.

По данным ведомства, он повредил служебный автомобиль сотрудников ДПС.

— В августе 2025 года в Кирове сотрудники ДПС на служебной машине преследовали мотоциклиста, который нарушал правила дорожного движения. Пытаясь скрыться, он столкнулся с их автомобилем и повредил его, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала возместить ущерб. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил взыскать 455 тысяч рублей с самого мотоциклиста и его отца - владельца транспортного средства.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.