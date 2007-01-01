В Кирове мотоциклист, врезавшийся в машину ДПС, заплатит 455 тысяч рублей

Евгения Родионова
15.04, 12:34
В среду, 15 апреля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о взыскании ущерба с мотоциклиста.

По данным ведомства, он повредил служебный автомобиль сотрудников ДПС.

— В августе 2025 года в Кирове сотрудники ДПС на служебной машине преследовали мотоциклиста, который нарушал правила дорожного движения. Пытаясь скрыться, он столкнулся с их автомобилем и повредил его, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала возместить ущерб. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил взыскать 455 тысяч рублей с самого мотоциклиста и его отца - владельца транспортного средства.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.

eyJpdiI6IlVrcXJIakpDaXd0TXVyRDIxbTFycEE9PSIsInZhbHVlIjoiTm5DejNjMlNGbWlSUjNuTTFxUTl3bEMxNkFYdjJuOXpacjZjWFZrOFUvQkxrYmFEQld2UGFFc0RPUzRQbUwzVjVEdjdxMi91T3hjdWwrdDdIWk9FL0lKVWplRHUxazNzc1Fja2h0b2pFMFRZQnhJZlB0TmZoY1krSk1tN25SdFFBVDJsdTNxOGU4bWhDL2t6eENxUGFKblVwSmVsVDlkNmdWbkJYU3hnL3BPNCtkRTB1WldSK01EbW5zckVqMHQ1bk5XVHhTeWRZZlBUd0VGUkpXeXZldVBFT1B4SEJKNmgzNDk3dW9ieFRRSTNQOGVoWExIdm5BMnJLY2RtanlZY3VKWlNicjR4VXI0L0xHMWhuOW9uU1JTbTRQcHZrL3MyRmVoOVpLSDg4RlVmd1BaQnBBOUJYN3g2cFdsZmVoajhnT1BiZXcybUFsc0taYVQ0WTdkQkJMMllsSy9pbWdQTWtUT2lGL3NxUk9KekFKenVFc0tIcnZscys2R1diTU50UWxBSEtjMG45d3E5aTE2ODhSMUtuelUrVXJMMG5pRjFZZ2p3c05aUFk0TG93all4bGp2aTBwRXdWNzFZOUVsZyIsIm1hYyI6ImZjOGNlM2FlMTVjZDk0OGM5Y2Q2YjAxOGFmNTU1ODI1OGRhNmMyZTY5ZmY0NzQwZTgyY2Y0NDI3OWFhZDgzYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZ5NVBSWm1RSHc0L1pUUUtxTkg0SFE9PSIsInZhbHVlIjoiaXQ0VGZJQ2VyRFNrSzcwdnl5L1JpZE13bEJaNFRNTDNXZDdQOUFPVjYzdGFHdDh1YVI3RVBuTDNLK2hMRlFGSDdmdGVqSHg3MnA4TWkwWlFyZEoxTmhPVEFrd05xYjVCWEsrTXNpN1llSFkxRk5BK1RZWEZia1FUbExlemkxb2U5S3Z0YXJBMW1yV3h6bVpMTkwvOHV5WTh0MEQ3SzM3ZnNwVUpmdjVUcW9TU2dOazVSWWErdFRxN1h0UFdZZktLYUpvTENETFJHbXdxcmJTcWZhRkhYa29pTU5iOFBLZVlsSEZNM21rV09MZFdXa3RkSCtKZ1hGZitPajZVVk1XREZ6eXFPcU5rVGNmRkdIMlRWbEsrcU1VM1N1SHNVUHJ0Z0xKWlMrWUQ2b29WYi8vY3pjUk5ZYy84QnFoS01rS25kQUJCTTJ2WWVZczdncWZXNDhwZ2ZEZ1o1RWExcVFTT3NRc21Bdzg4a3F5azdub1pnaXZMdUR4MGlPTmcwTTlXaEFScFFwSEM4eThpQlVDU1ltZnlXVjQvY3RjWmJiQ2ovenA4bXRuM05Pd09EdDBUak1laFA0Z0o1Z1VvK1lUVDByTllTRDdOdEdRa1NTaGEyQ3duYlFmQmZQMmhoMjhJeWR1UUJ2cDlmWEZvcGRSRTNDSERlVEE3M2Z0U1dNbHcyRUM4TU5ZdnExUk9UODNTRk1PM0RqVmpKM3pFeFQ2aHhRdDArMzIzbEdXMFlFeTkvaHIvYnFHS1laa0ZEaG9BekdEWjVhbjlaZlZMZkVFVVREVTBDZUpKbW5VYU9ST1VKL0sxdnp6RDllM3pYMWJiN1hOS0lnWnU0OVBVNCtsZSIsIm1hYyI6IjQ5MWI2MGVkNTlhYmMwYzZlZTkwYmZkZTZlNjhmYjcyYzk3YTRiYzkyMGU1ZWMyMzcxYWM4ZTA1ZWRmZDI5ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
