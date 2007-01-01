Житель Тарусы заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

В среду, 15 апреля, прокуратура Тарусского района сообщила об осуждении 31-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В ноябре 2025 года он передвигался на своём автомобиле в состоянии опьянения по улице Центральной в селе Лопатино. Его остановили гаишники, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Автомобиль конфисковали.