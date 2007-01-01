Жители села Оболенское требуют «лежачий полицейский»
Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила жительница села Оболенское Малоярославецкого района.
По её словам, жители требуют установку уже давно.
— Сколько это будет продолжаться! - возмущается местная жительница. - Когда кто-нибудь обратит внимание, что надо всё-таки класть «лежачий полицейский»? Почему мы должны сидеть без света по три дня и ставить забор за свой счёт!
— «Лежачие полицейские» устанавливают вблизи школьных и дошкольных учреждений. Знаки ограничения скорости установлены. К сожалению, такие ситуации происходят из-за водителей, которые не соблюдают скоростной режим или находятся в состоянии алкогольного опьянения.
