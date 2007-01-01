В Калуге начали обновлять разметку
О старте этих сезонных работ во вторник, 14 апреля, рассказали в управлении городского хозяйства.
- Первыми в план работ попали пешеходные переходы, - пояснили в горхозяйстве. - В приоритете - подходы к школам, детским садам, больницам и оживлённым магистралям.
Дорожники будут обновлять старую разметку и наносить новую там, где её раньше не было.
