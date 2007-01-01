Калужская область стала лидером по внедрению инновационных технологий для безопасности дорожного движения
Минтранс России отметил работу Калужской области по повышению безопасности на дорогах. Регион признали лидером по внедрению современных инновационных решений.
Всё началось ещё в 2024 году, когда в области стали устанавливать «умные» пешеходные переходы нового поколения. Это не просто фонари над «зеброй» — система сама видит, когда человек собирается перейти дорогу, и автоматически включает яркую подсветку разметки. Одновременно загорается информационное табло для водителей, предупреждая их о пешеходе.
Такая технология особенно полезна в тёмное время суток, в дождь или туман — когда обычную разметку плохо видно. Статистика показывает: на оборудованных переходах аварий с пешеходами становится значительно меньше.
Сейчас в Калужской области уже 310 таких «умных» переходов. В ближайшее время планируется добавить ещё 48. Работы продолжаются — в первую очередь оснащают участки рядом со школами, больницами и в местах с интенсивным движением.
