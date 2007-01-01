Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужская область стала лидером по внедрению инновационных технологий для безопасности дорожного движения
Калужская область стала лидером по внедрению инновационных технологий для безопасности дорожного движения

Дмитрий Ивьев
14.04, 14:16
1 352
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Минтранс России отметил работу Калужской области по повышению безопасности на дорогах. Регион признали лидером по внедрению современных инновационных решений.

Всё началось ещё в 2024 году, когда в области стали устанавливать «умные» пешеходные переходы нового поколения. Это не просто фонари над «зеброй» — система сама видит, когда человек собирается перейти дорогу, и автоматически включает яркую подсветку разметки. Одновременно загорается информационное табло для водителей, предупреждая их о пешеходе.

Такая технология особенно полезна в тёмное время суток, в дождь или туман — когда обычную разметку плохо видно. Статистика показывает: на оборудованных переходах аварий с пешеходами становится значительно меньше.

Сейчас в Калужской области уже 310 таких «умных» переходов. В ближайшее время планируется добавить ещё 48. Работы продолжаются — в первую очередь оснащают участки рядом со школами, больницами и в местах с интенсивным движением.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6IlhtdndKbkY1MU43MGFDZVFMTHhYQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiOXJaZjVSMnUyaFhVVEZnTWpaNFpiaDBFdmx3TVVIVGNiTC9wd3NpUURIMTdjb2pGWXZhRmJoMW13S1o0ODNHSmwySCtIbW9ncVFMUXhLaUF3ZTM5cGVURVZmQVJod29vUTBIckd4blVmMURPNnJma2F2cCszZklINGlzZ3pkVnpWUnRQYWpaUkY0dWxJVzBvanRGNFhvM3VWUUo1NFVVRnhkUEt2SjVRL0ZhbEptOERNU24yN0xHRTRoV3lTd29raE1GeW9SZDlGNlRTSnJDWTBXSzh2V2d6c3pxQ2RmZGpubGViYjVJYlQ0UGE1NEVyRC9pOWphR1RIbE5EVzUzd25RdFh3ZXYxc0VoV1hGdjdiK2NkaWpEaFEvczVpOWdFSHRWdWpjUFdIUHYvTEFoRDNBYmpyaWFueGd0aENFdnBMVlJVKzFiZjIwV3NlR3laQ3FKWDdJdFlXWEczcFIrcTN3QUNwaWVkTlZOdVRNUy90Vllla2FaUDhQRFVLS2gxTWZ4OC9VVnN1QTRTdE8yaEc1UVdRVm1BRkNMazFtR1AxY3hQVVVEV2NuTUtxSHplWW5HTFF4eG5YMnYxTUg5aldFaGVBcnZWa21ZTndlclpqNTZrVVVlT0lKdEdOa2FxOEhtT0VhMkdrejhsTFFKdGtYRzVHYm83YTRTSEI1Z2ZySlA4a2M3SlE4Uit0UGZMMGdiZThRMm9EK054QWNTaWNUWlBTZ2VXV0YxWFJ5SWwrd29yZ0tPMUpGTENEMDZFanZiSnVnUk5DQzM5b2UzWWZEZ0RZSXpUMFJ4MzRRbFdTUVVnMXhVekh4aTRKd0EwRHoycDRQT01aZ1g3dnJ2VyIsIm1hYyI6Ijg5MTdhZmJkZWI3NmJlMzE4ZDkzNGZjOTY4YThmMzc3NjY2NjQxMzEzNmU2OTVhZjI0NDY4MGYzNjhmYjkzZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+