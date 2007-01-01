Авто и транспорт
Житель Козельска получил обязательные работы за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
14.04, 12:36
Во вторник, 14 апреля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора 54-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.

— В декабре 2025 года мужчина управлял своим автомобилем на территории Козельска, пока его не остановили гаишники. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения. Ранее его привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал мужчине 400 часов обязательных работ. Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок три года.

Автомобиль конфисковали.

