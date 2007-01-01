В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 16 апреля до 20:00 18 апреля на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 17 и 18 апреля с 9:00 до 18:00.