Небо над Калугой открыли для полётов
В ночь на вторник, 14 апреля, ограничения вводила Росавиация.
Чуть позже федеральное ведомство сообщило, что в Грабцево вновь можно взлетать и садиться самолётам.
В свою очередь МЧС в массовой рассылке предупреждало калужан о беспилотной опасности.
Власти региона пока не сообщали о каких-либо инцидентах с БПЛА на территории Калужской области.
