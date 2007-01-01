В Думиничском округе до конца года отремонтируют дорогу до села Которь

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказал 13 апреля министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Речь идёт об участке трассы М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь. Долгое время эта дорога страдала от большегрузов: асфальт разбивался, появлялись ямы, а в период весенней распутицы проехать становилось особенно сложно. Местные жители не раз жаловались на состояние полотна.

Чтобы решить проблему, было принято решение о капитальном ремонте. Сейчас дорожники уже приступили к подготовке основания — укладывают нижний слой покрытия. А до ноября планируют завершить работы и положить верхний слой асфальта.

Кроме самого полотна, на трассе появятся новые дорожные знаки, обновят разметку и отремонтируют четыре автобусные остановки.