В Думиничском округе до конца года отремонтируют дорогу до села Которь
Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказал 13 апреля министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Речь идёт об участке трассы М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь. Долгое время эта дорога страдала от большегрузов: асфальт разбивался, появлялись ямы, а в период весенней распутицы проехать становилось особенно сложно. Местные жители не раз жаловались на состояние полотна.
Чтобы решить проблему, было принято решение о капитальном ремонте. Сейчас дорожники уже приступили к подготовке основания — укладывают нижний слой покрытия. А до ноября планируют завершить работы и положить верхний слой асфальта.
Кроме самого полотна, на трассе появятся новые дорожные знаки, обновят разметку и отремонтируют четыре автобусные остановки.
