Главная Новости Авто и транспорт В Думиничском округе до конца года отремонтируют дорогу до села Которь
В Думиничском округе до конца года отремонтируют дорогу до села Которь

Дмитрий Ивьев
13.04, 12:03
Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказал 13 апреля министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Речь идёт об участке трассы М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь. Долгое время эта дорога страдала от большегрузов: асфальт разбивался, появлялись ямы, а в период весенней распутицы проехать становилось особенно сложно. Местные жители не раз жаловались на состояние полотна.

Чтобы решить проблему, было принято решение о капитальном ремонте. Сейчас дорожники уже приступили к подготовке основания — укладывают нижний слой покрытия. А до ноября планируют завершить работы и положить верхний слой асфальта.

Кроме самого полотна, на трассе появятся новые дорожные знаки, обновят разметку и отремонтируют четыре автобусные остановки.

eyJpdiI6IjVtVWYxdi8xeHh0b0Zha1hIdkFJa3c9PSIsInZhbHVlIjoiVVRLa1FERFJKTXRma05WVW1rbzBXVHBERmkwOE53aWtqNFpTU2RwUEw4VS9SWnNyRzlyekJnWkJHd2FVc2VPVUd4NFpwM3YrRTRyNEF0Qi92S0VwcHN4Q0dPaWVERHZ1SmRKNzBMZDNhZ3RhbEcwbC9XVHR1RDJXcUhMMStkZ1FZTjRYRk1OL2IwMmQ0QUNmVDM1RElNNUFNbXJHKzhIVTdIbE40MWpIMGRidWI3blhVVy9xRTMrZkJ6SkFqVnAxN1U1MnNkSnpFTGFmYzVTdlhtQk9VYUJDR0w5ZmFYVitJYzIvb0R5dUpYYTRYR0RLUFFBeEcyeHY2YnJiNTllc2ZRRkJJdmNCSjBPdjJiQ2tNejZlU0JkN0g2SFNrS2ozM25IYitOa200bWg2M3lSbmFWbHN3QUgybDBFbEljRXNLYXlCaFRmclVBd1pyTXhsUEdEVCtuS0NLRHltKy8xcFJvQ3NyeUR2NkdSR21sQ3d3ek9EdHFYbndjbmVRWC90Umg5NGt0dGZoSnF0czBtZDd1M0U4c01mU0JoK0lLMkZnRTU2REVFcmoxaUt2cDVVYWtHMktVVUlVeEpleDB4RSIsIm1hYyI6IjFjNGYxYzI0NGM0NzNhN2EyOGJjYzcyZDRmYWY3MWI5MDkzNWJlYjU0ZmZlNTZhNDU1NDk1NzNmMTY3MzkyZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklpcTBZMTduc0hYekRQQi9YMThHYUE9PSIsInZhbHVlIjoiYkFrYnFBd0REa3RCNWNEQ1NVU2Uvc3Y5MER6OGdXelBuRERWeG1jYTNJaEIrM3ZETVl0TzNSbDVST3ZJYlh3S1ZiWDNBeFE1cTkxNGc2Y0d2aGRNRDh6VzFpZzY5MXhxakNtZEFFY2I5MFAxejRYMGtLdWw5RkpNR0ZhSDZOMVkrNzV3VEVUMHVrdS9ZLzdWMTJpcnZMVEtQZ0RYbE5UK1ZKdTNqY2w3OWdTWWdKTHBtZGkrM1VoQUFBSDhsOE14USsxMFdGaFc1UjZMek53Vmo5SHVNYjhhR0doS1JqYVJSdk9iNkNBN3VsSGdIWk92WG93NXV6T0w4UHovVkxrTUlxdnMybktMdWQxYlhpWlBveThtaFVDNUhqWFh3czF5OGNmcFJOczQxcnQ2aTZiWjdsMUR6VXpIdzBGV0V6RlZKS0IrSmpSSGlQZnFqcTJuN3c0Z2dFSGZOemsrdmdiRnZWa2NHRUxwc0ZPOGNUN2pkeXlKa2dzTG5rbmVLME1LTHY4SG5HU1dSdVk3WDJEd2sxaGpXY1B3Rnh6YXA2YWJuZ3pOSmRkWEd3a1RUWkplQ3pKTEZUeVhXcVBZdUlLL2V5YzNReUpCVmdXZXIyUGVMNmhoUkV2MnVzT05zM2pvaGU3eXU5b3o4bW5xdWZ5WTNBQ28raTdwdHZnSlVQeVVMNCszWjZnbHpYYzMwblVqeTNkd3JXZ3c2eERkR2pGMytzQmJUMmUzaW9ReUhBUkRwd1Q1VE0ycTVidUVoeXJqVWRBM0lPWFFEbXVrVlB5dk5EU2pqQ0pTN1V0L3NVUklLekVmVE51a0ZrajF0blNxWGgyVk9wenJJaTdqV1JQRSIsIm1hYyI6IjdmOGQ2MTRhY2IwMDFkMGQ2MTI4NjIyNWE3NTE1ZGRlMDE1MTA1M2ZhMWFkNTY0ODIxZjliMjVkOWQ5Y2I5NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
