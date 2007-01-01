В Обнинске у мужчины забрали «Киа»

Машину арестовали судебные приставы, так как мужчина не выплатил деньги по 20 кредитам и микрозаймам.

Общая сумма задолженности достигла 1,7 миллиона рублей, сообщили 10 апреля в УФССП по Калужской области.

Арест счёта в банке помог вернуть 220 тысяч рублей. Теперь автомобиль «Киа», который принадлежит мужчине, могут выставить на торги.