В Калужской области за 10 лет стало вдвое меньше дорожных аварий

За последнее десятилетие в Калужской области удалось существенно улучшить ситуацию на дорогах. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в два раза, а число погибших в авариях уменьшилось в три раза, сообщил 10 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Анализ происшествий показал: в большинстве случаев аварии случаются не из-за плохих дорог, а из-за того, что участники движения нарушают правила.

В министерстве понимают, что одними усилиями дорожных служб проблему не решить. Поэтому в рабочую группу по безопасности дорожного движения теперь входят не только транспортники, но и представители министерств образования и здравоохранения.

Такой подход позволяет смотреть на проблему шире. Специалисты совместно разрабатывают комплекс мер: от обучения детей правилам поведения на улице до совершенствования помощи пострадавшим в ДТП. Идея в том, чтобы работать на всех этапах — предотвращать аварии, учить культуре вождения и пешеходной грамотности, а также максимально эффективно помогать тем, кто всё же попал в беду.