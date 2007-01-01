Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области за 10 лет стало вдвое меньше дорожных аварий
Авто и транспорт

В Калужской области за 10 лет стало вдвое меньше дорожных аварий

Дмитрий Ивьев
10.04, 10:33
0 165
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За последнее десятилетие в Калужской области удалось существенно улучшить ситуацию на дорогах. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в два раза, а число погибших в авариях уменьшилось в три раза, сообщил 10 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Анализ происшествий показал: в большинстве случаев аварии случаются не из-за плохих дорог, а из-за того, что участники движения нарушают правила.

В министерстве понимают, что одними усилиями дорожных служб проблему не решить. Поэтому в рабочую группу по безопасности дорожного движения теперь входят не только транспортники, но и представители министерств образования и здравоохранения.

Такой подход позволяет смотреть на проблему шире. Специалисты совместно разрабатывают комплекс мер: от обучения детей правилам поведения на улице до совершенствования помощи пострадавшим в ДТП. Идея в том, чтобы работать на всех этапах — предотвращать аварии, учить культуре вождения и пешеходной грамотности, а также максимально эффективно помогать тем, кто всё же попал в беду.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+