Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Бензин в Калужской области опять подорожал
Бензин в Калужской области опять подорожал

Дмитрий Ивьев
10.04, 14:52
0 477
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За первую неделю апреля 2026 года цены на бензин в Калужской области слегка выросли. По данным регионального мониторинга, с 1 по 8 апреля литр бензина стал дороже в среднем на 12 копеек — это около 0,19%.

При этом дизельное топливо, наоборот, немного подешевело: цена снизилась на 32 копейки за литр, или на 0,38%.

Несмотря на небольшой рост, Калужская область остаётся одним из регионов с самыми доступными ценами на топливо в Центральном федеральном округе. По состоянию на 9 апреля область заняла второе место по минимальной стоимости бензина в целом — в среднем 64 рубля 64 копейки за литр.

Растут цены и в других регионах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
12 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6InFMY3BxbmUwNTNNb0laWkY2eS9sWHc9PSIsInZhbHVlIjoiMmJJdjBra25nRC9OWXJKVnF2ak5EYlRScTZPR2h1MkxZVTBBWGFGV0p4cGRXYXN2eVFheUNHQ2JieVJmWTZkU0dzckxaWFJrRmt6YTdHV3dJTFNvQ3N5OTk4WXZUNTJlditFQTFPWG1HanZYUlQ2NlkzdEh1Z1hkUE91NnZkSXFlYmdtYmpBblZtZjhZK21Rc2F6QnhGdG1XQkl0K0FLU3FVREljMzdveW90b1BZTld5aVhKUkFBeXBOTEEwWHVacVp4dTJOV1NZbGl1NjRBY2xyMmJTcFRYNCs0dHVTbThPYkVwc1ljazkyNSttQ0t5ZGkySVhqZ2ZTa0cxU0ZGYmxuUFBCOWovWEFvcSszY2ZYUlBGOTFWTDR3Nm0xeEp0RC9McXlMN0pqVkZWeWplSFIzbXVCNyszZnBmZ3kvd1MzRFExME54TlcwVjF4bklFYXRtckJ1dHE1TE54alp6MkxCNXBlTUFsRUMxSEVmaVVMTm02dk0zdEduUUdlZzR0cDJZTFVWR3paRW44SkFBOEpVdC9kRU9TcXduOURvNDdIZnF4Y0YrRUFUZDdmaTcxOGZtWFlIK2dEbGphWXN5dnJwckpqSWxUT3FvSUovYm1UTzZPVFJ4bmYrZENiL1dXZVdXbk1vNXY5a21xSmFwVTRxdGZYeEJCNEF2czEzbVg3ME9QYWV0MUlUNU94UnRzYjYyLzA4ZGZnTDNQQmlQT3NsUnhRMUFhcmxJZ3FBR1B0R2NPZ1k2Zy9hR1VLMG9IUjgzUjdOOU9sOHp3ZVF2OTJQdTlFdmM4cWxXcEg5MTI1L3QzSUFHeU52Ynkra29LSUNwMG91ckJ1SGFhd3A1ZCIsIm1hYyI6IjBmYWNjZjMxY2UwNDVjNDkzMjlkZmEwZGEwYTQ5ZDRiZTRmZWIxN2Y0OTE5ODE0OTdlZjE5NDI4N2M4YTBjODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+