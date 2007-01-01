Бензин в Калужской области опять подорожал

За первую неделю апреля 2026 года цены на бензин в Калужской области слегка выросли. По данным регионального мониторинга, с 1 по 8 апреля литр бензина стал дороже в среднем на 12 копеек — это около 0,19%.

При этом дизельное топливо, наоборот, немного подешевело: цена снизилась на 32 копейки за литр, или на 0,38%.

Несмотря на небольшой рост, Калужская область остаётся одним из регионов с самыми доступными ценами на топливо в Центральном федеральном округе. По состоянию на 9 апреля область заняла второе место по минимальной стоимости бензина в целом — в среднем 64 рубля 64 копейки за литр.

Растут цены и в других регионах.