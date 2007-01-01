Изменится расписание электричек из Москвы

Это связано с капитальным ремонтом путей на участке Бекасово – Нара, который пройдет с 12 по 30 апреля, сообщили в Московской железной дороге.

Там уложат 3,9 километра бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов.

С 12 по 17 апреля с 22:10 до 8:10, с 23:50 19 апреля до 23:50 22 апреля, а также с 1:50 до 9:50 24, 27-30 апреля поезда будут ходить на этом участке в реверсивном режиме.

Это приведет к изменению расписания некоторых электричек. Пассажиров просят заранее уточнять время отправления и прибытия в конкретный день на сайте РЖД или на вокзалах.