На Пасху по Калуге поедут ночные троллейбусы
Авто и транспорт

На Пасху по Калуге поедут ночные троллейбусы

Дмитрий Ивьев
10.04, 10:59
0 103
В ночь на 12 апреля они развезут пассажиров от площади Старый Торг после окончания ночных богослужений, рассказали в управлении городского хозяйства.

Электрический транспорт поедет по следующим маршрутам:

  • № 1 — ул. Ленина - «Калуга-1» - депо,
  • № 2 — ул. Московская - Терепец – депо,
  • № 3 — по внешнему кольцу: ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный» - ул. Московская – депо,
  • № 6 — ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава» - ул. К. Либкнехта – депо,
  • № 8 — ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская – депо,
  • № 9 — ул. Московская - пос. Северный – депо,
  • № 10 — ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова – депо,
  • № 18 — ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.

