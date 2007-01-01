На Пасху по Калуге поедут ночные троллейбусы
В ночь на 12 апреля они развезут пассажиров от площади Старый Торг после окончания ночных богослужений, рассказали в управлении городского хозяйства.
Электрический транспорт поедет по следующим маршрутам:
- № 1 — ул. Ленина - «Калуга-1» - депо,
- № 2 — ул. Московская - Терепец – депо,
- № 3 — по внешнему кольцу: ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный» - ул. Московская – депо,
- № 6 — ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава» - ул. К. Либкнехта – депо,
- № 8 — ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская – депо,
- № 9 — ул. Московская - пос. Северный – депо,
- № 10 — ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова – депо,
- № 18 — ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.
