Росавиация разрешила полёты в Калугу
Вечером в четверг, 9 апреля, федеральное ведомство сняло действовавшие ранее ограничения.
Теперь в Грабцево вновь можно приземляться и взлетать самолётам.
Временный запрет вводили из-за угрозы безопасности. Также жителям Калужской области МЧС присылало сообщения о возможной ракетной атаке – людей призывали укрыться в безопасных местах.
