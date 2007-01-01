Росавиация разрешила полёты в Калугу

Вечером в четверг, 9 апреля, федеральное ведомство сняло действовавшие ранее ограничения.

Теперь в Грабцево вновь можно приземляться и взлетать самолётам.

Временный запрет вводили из-за угрозы безопасности. Также жителям Калужской области МЧС присылало сообщения о возможной ракетной атаке – людей призывали укрыться в безопасных местах.