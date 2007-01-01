Для калужских водителей повысят штрафы

В регионе обсуждают ужесточение наказания для тех автомобилистов, которые оставляют свои машины рядом с мусорными контейнерами и мешают уборке отходов.

- Предполагается внести изменения в закон «Об административных правонарушениях в Калужской области», увеличив размер штрафов за совершение административного правонарушения по созданию помех уполномоченным организациям для вывоза мусора и уборки территории, - рассказал 9 апреля начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Для граждан размер штрафа может составить от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 7000 до 10000 рублей, для юридических лиц - от 15 000 до 40 000 рублей.

По словам Орехова, такие законодательные изменения имеют значительный превентивный эффект.