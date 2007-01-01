В Калуге пьяного водителя задержали на улице Секиотовской
Сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ладу», за рулём которой находился 37-летний мужчина.
Полицейские заметили у водителя признаки опьянения. А от освидетельствования мужчина отказался, тем самым признав вину, рассказали 9 апреля в ГАИ.
Проверка показала, что в феврале прошлого года этот человек уже получал уголовное дело за пьяную езду. Тогда калужанина приговорили к обязательным работам на 200 часов.
Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
