В Калуге пьяного водителя задержали на улице Секиотовской
В Калуге пьяного водителя задержали на улице Секиотовской

Дмитрий Ивьев
09.04, 12:28
0 505
Сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ладу», за рулём которой находился 37-летний мужчина.

Полицейские заметили у водителя признаки опьянения. А от освидетельствования мужчина отказался, тем самым признав вину, рассказали 9 апреля в ГАИ.

Проверка показала, что в феврале прошлого года этот человек уже получал уголовное дело за пьяную езду. Тогда калужанина приговорили к обязательным работам на 200 часов.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

