Главная Новости Авто и транспорт В Сухиничах водитель получил обязательные работы за повторную пьяную езду
В Сухиничах водитель получил обязательные работы за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
09.04, 10:07
В четверг, 9 апреля, прокуратура Сухиничского района сообщила об осуждении 42-летнего водителя и конфискации его автомобиля.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В январе мужчина управлял своим автомобилем в городе Сухиничи. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.

Суд дал ему 260 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортными средствами на три года.

Автомобиль конфисковали.

