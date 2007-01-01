В Сухиничах водитель получил обязательные работы за повторную пьяную езду
В четверг, 9 апреля, прокуратура Сухиничского района сообщила об осуждении 42-летнего водителя и конфискации его автомобиля.
По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В январе мужчина управлял своим автомобилем в городе Сухиничи. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.
Суд дал ему 260 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортными средствами на три года.
Автомобиль конфисковали.
