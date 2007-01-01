Перекрытие моста в Калуге продлили до 1 июня

Движение автомобилей через реку Киевка на участке от дома № 5 по улице Прончищева до улицы Кукареки останется закрытым до 18:00 1 июня. Изначально планировалось открыть проезд ещё 13 апреля, но сроки пришлось сдвинуть.

Причина задержки — сложные погодные условия. После зимы грунт в этом месте всё ещё перенасыщен влагой, из-за чего к работе нельзя привлекать тяжёлую технику. Ранее рядом с мостом уже фиксировались оползни, поэтому специалисты вынуждены действовать осторожно.

В городской администрации пояснили, что сейчас сотрудники коммунальных служб продолжают наблюдать за состоянием почвы. Как только земля достаточно просохнет, подрядчики сразу приступят к ремонтным работам.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями.