Рейс Калуга – Калининград задержали на шесть часов
В среду, 8 апреля, пассажиры не смогли вовремя улететь к Балтийскому морю из Грабцево.
Самолёт авиакомпании «Северсталь» должен был взлететь в 16:05, но отправился только в 21:55.
Как сообщили в аэропорту «Калуга», такая задержка связана с техническими причинами.
Ранее рейсы в Калуге откладывали из-за ограничений на полёты со стороны Росавиации.
