Рейс Калуга – Калининград задержали на шесть часов
Рейс Калуга – Калининград задержали на шесть часов

Дмитрий Ивьев
09.04, 08:46
В среду, 8 апреля, пассажиры не смогли вовремя улететь к Балтийскому морю из Грабцево.

Самолёт авиакомпании «Северсталь» должен был взлететь в 16:05, но отправился только в 21:55.

Как сообщили в аэропорту «Калуга», такая задержка связана с техническими причинами.

Ранее рейсы в Калуге откладывали из-за ограничений на полёты со стороны Росавиации.

