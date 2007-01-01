На дороге Калуга – Тула машины проверяли с собакой

На 803-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» полицейские провели совместный рейд. Цель акции — выявить нарушения правил дорожного движения и не допустить провоз запрещённых вещей.

В ходе мероприятия полицейские осмотрели 25 автомобилей, из них 18 подверглись более тщательному досмотру. По итогам проверки были зафиксированы правонарушения, виновных привлекли к административной ответственности.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что работа по обеспечению безопасности на дорогах продолжится.