Житель Брянска получил три года колонии-поселения за смертельное ДТП
В среду, 8 апреля, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора в отношении жителя Брянска.
По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— В январе 2025 года он управлял автомобилем «Шевроле» на автодороге М-3 Украина на территории Жиздринского районе. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем «Киа». Несовершеннолетний пассажир «Киа» погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.
Суд дал мужчине три года колонии-поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.
