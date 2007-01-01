Главная Новости Авто и транспорт Житель Брянска получил три года колонии-поселения за смертельное ДТП
Житель Брянска получил три года колонии-поселения за смертельное ДТП

Евгения Родионова
08.04, 15:30
В среду, 8 апреля, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора в отношении жителя Брянска.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В январе 2025 года он управлял автомобилем «Шевроле» на автодороге М-3 Украина на территории Жиздринского районе. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем «Киа». Несовершеннолетний пассажир «Киа» погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.

Суд дал мужчине три года колонии-поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

