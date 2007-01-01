Дорога в калужскую деревню освободилась от воды
Проезд вновь возможен в населенный пункт Залужье Тарусского района.
В среду, 8 апреля, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
- Движение автотранспорта по участку дороги восстановлено в полном объёме, - рассказали спасатели. - Пешеходный мост через реку Таруса не подтапливается.
Напомним, деревня была отрезана паводком с 26 марта.
