Дорога в калужскую деревню освободилась от воды

Проезд вновь возможен в населенный пункт Залужье Тарусского района.

В среду, 8 апреля, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

- Движение автотранспорта по участку дороги восстановлено в полном объёме, - рассказали спасатели. - Пешеходный мост через реку Таруса не подтапливается.

Напомним, деревня была отрезана паводком с 26 марта.