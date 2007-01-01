Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области путепроводы начали приводить в порядок после зимы
В Калужской области путепроводы начали приводить в порядок после зимы

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:31
С наступлением тёплой погоды в Калужской области стартовали работы по приведению в порядок мостов и путепроводов после зимнего периода. Об этом сообщает 8 апреля Министерство транспорта региона.

Дорожные службы очищают транспортные сооружения от скопившегося мусора и пыли, заменяют повреждённые барьерные ограждения, восстанавливают зоны у мостовых швов, красят и моют перила. Также уборка ведётся в пространствах под мостами.

После завершения паводкового периода специалисты планируют перейти к более масштабному сезонному ремонту.

