В Калужской области путепроводы начали приводить в порядок после зимы

С наступлением тёплой погоды в Калужской области стартовали работы по приведению в порядок мостов и путепроводов после зимнего периода. Об этом сообщает 8 апреля Министерство транспорта региона.

Дорожные службы очищают транспортные сооружения от скопившегося мусора и пыли, заменяют повреждённые барьерные ограждения, восстанавливают зоны у мостовых швов, красят и моют перила. Также уборка ведётся в пространствах под мостами.

После завершения паводкового периода специалисты планируют перейти к более масштабному сезонному ремонту.