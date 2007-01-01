Калужских водителей ждёт снег на дорогах
Погода может ухудшиться в ночь на четверг, 9 апреля.
В Калужской области и всех соседних регионах температура воздуха опустится ниже нуля. В течение суток ожидается мокрый снег, сообщили в госкомпании «Автодор».
Водителей призывают снизить скорость, избегать резких маневров, а также не мешать работе снегоуборочной техники.
