В Калужской области отремонтируют два моста и путепровод

Работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 8 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В Барятинском округе капитально отремонтируют мост через реку Неручь у деревни Асмолово.

- На время ремонта организуем временную подъездную дорогу с мостом, - пояснил министр. - В ходе ремонта обновим фундамент, опоры и пролётные строения, обустроим подходы и лестничные сходы, а также уложим новое асфальтобетонное покрытие. Завершить работы планируется в следующем году.

В Кировском округе обновят мост через реку Ракитня в деревне Ракитня. На период ремонта также будет построен объезд. Работы планируется завершить в 2026 году.

В Козельском округе до конца года отремонтируют путепровод через железную дорогу.