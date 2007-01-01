Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области отремонтируют два моста и путепровод
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют два моста и путепровод

Дмитрий Ивьев
08.04, 10:47
0 209
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 8 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В Барятинском округе капитально отремонтируют мост через реку Неручь у деревни Асмолово.

- На время ремонта организуем временную подъездную дорогу с мостом, - пояснил министр. - В ходе ремонта обновим фундамент, опоры и пролётные строения, обустроим подходы и лестничные сходы, а также уложим новое асфальтобетонное покрытие. Завершить работы планируется в следующем году.

В Кировском округе обновят мост через реку Ракитня в деревне Ракитня. На период ремонта также будет построен объезд. Работы планируется завершить в 2026 году.

В Козельском округе до конца года отремонтируют путепровод через железную дорогу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+