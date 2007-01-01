В Калуге поездка на арендованном самокате оказалась дороже, чем на такси
Авто и транспорт

В Калуге поездка на арендованном самокате оказалась дороже, чем на такси

Евгения Родионова
08.04, 10:00
0 603
Об этом утром в среду, 8 апреля, сообщил нам через сообщения обратной связи наш читатель.

По его словам, утром в часы пик аренда электросамоката порой бьёт по карману сильнее, чем поездка на такси.

— Сегодня утром проверил: до работы на самокате - 328 рублей, на такси - 245, - поделился с нами мужчина. - Это абсурд.

Уважаемые читатели, а сколько у вас будет стоить поездка на электросамокате или такси до места работы? Делитесь в комментариях.

Ранее мы писали о том, что электросамокаты вернулись на улицы Калуги.

Новости по тегу
авто и транспорт
