Правобережье Калуги встало в большой пробке
Утром в среду, 8 апреля, затруднено движение в сторону центра города.
Очевидцы сообщают, что около 7:40 на перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе произошло ДТП.
Пробка со стороны улицы Фомушина растянулась уже на полтора километра – машины стоят от перекрёстка с улицей Новоспасской.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
