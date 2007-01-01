В Калуге улица Смоленская останется перекрытой на весь 2026 год

На днях в соцсетях калужане высказали пожелание, чтобы один из центральных въездов в город всё-таки был открыт, раз падение колокольни удалось остановить, а дальнейшие работы пока не проводится.

Однако хороших новостей для водителей пока нет.

- Проезд по Смоленской улице в Калуге останется перекрытыми как минимум до конца 2026 года, - процитировали в городской администрации Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области. - Ограничение связано с продолжением масштабных работ по спасению колокольни церкви Спаса Преображения «за верхом». Первый этап противоаварийных работ завершён. Специалисты усилили фундамент и установили вокруг колокольни мощные стальные контрфорсы, которые временно удерживают конструкцию от обрушения.