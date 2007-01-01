Главная Новости Авто и транспорт
Авто и транспорт

Улицы Калуги перекроют 12 апреля из-за легкоатлетического забега

Дмитрий Ивьев
07.04, 16:02
Ограничения введут в ближайшее воскресенье, сообщили в администрации города.

Проезд будет закрыт с 9:30 до 11:00 на следующих участках:

  • на пересечении ул. Октябрьской и ул. Космонавта Комарова;
  • на пересечении ул. Космонавта Комарова и ул. Циолковского; 
  • по дублирующему проезду по ул. Гагарина (от д. 13 к. 1 до д. 13); 
  • по Яченской набережной (от пересечения Яченской набережной и ул. Космонавта Волкова до парка «Мир»); 
  • на парковке сквера Волкова (в районе Дома-музея К.Э. Циолковского).

Спортивное мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

