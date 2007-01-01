Улицы Калуги перекроют 12 апреля из-за легкоатлетического забега
Ограничения введут в ближайшее воскресенье, сообщили в администрации города.
Проезд будет закрыт с 9:30 до 11:00 на следующих участках:
- на пересечении ул. Октябрьской и ул. Космонавта Комарова;
- на пересечении ул. Космонавта Комарова и ул. Циолковского;
- по дублирующему проезду по ул. Гагарина (от д. 13 к. 1 до д. 13);
- по Яченской набережной (от пересечения Яченской набережной и ул. Космонавта Волкова до парка «Мир»);
- на парковке сквера Волкова (в районе Дома-музея К.Э. Циолковского).
Спортивное мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь