В Калуге за неделю отремонтировали 300 квадратных метров дорог

На прошлой неделе в Калуге продолжились работы по ямочному ремонту улиц. С помощью литого асфальта были восстановлены участки на улицах Красная Гора, Плеханова, Труда, Московской, Грабцевском шоссе и во 2-м Городском проезде. Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила около 300 квадратных метров, сообщили в администрации.

На текущей неделе ямочный ремонт продолжится на улицах Генерала Попова, Садовой, Молодёжной и Рылеева.

На следующей неделе планируется запуск муниципального асфальтобетонного завода. Если позволят погодные условия, подрядчики приступят к ремонту дорог горячим асфальтом. Контракты с исполнителями уже заключены.

В первоочередной список улиц для ремонта горячим асфальтом вошли Дорожная, Кирпичная, Пионерская, Комсомольская Роща, Складская, Грабцевское шоссе, Юрия Круглова, 3-й Академический проезд, Параллельная, Фомушина, Платова, Маяковского, Карла Маркса и Молодёжная.

Кроме того, на ряде улиц — Курсантов, Вишневского, Хрустальной, Суворова, Киёвке и на Московской площади — запланирована замена верхнего изношенного слоя асфальта.

Первый заместитель главы Калуги Василий Полежаев сообщил, что перечень улиц для ремонта будет дополняться. В городской администрации отмечают, что приоритеты формируются с учётом обращений жителей и технического состояния дорожного покрытия.