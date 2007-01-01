Вода ушла с дороги в деревню Афанасово

Во вторник, 7 апреля, Главное управление МЧС по Калужской области сообщило о восстановлении сообщения с деревней Афанасово Малоярославецкого района.

Ранее дорога там была перекрыта из-за подъёма воды в реке Лужа.

С конца прошлой недели уровень воды во всех крупных реках региона постоянно снижается. Пик паводка в Калужской области уже пройден. Подтопления оказались не такими масштабными, как казалось в феврале, когда на улице лежали метровые сугробы.