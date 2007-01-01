Главная Новости Авто и транспорт В Медыни молодой мотоциклист отправится в колонию за пьяную езду
В Медыни молодой мотоциклист отправится в колонию за пьяную езду

Евгения Родионова
07.04, 12:55
Во вторник, 7 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 25-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— В июне 2025 году он управлял мотоциклом на территории города Медынь в состоянии опьянения и без государственного регистрационного знака. Его остановили гаишники, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

Суд дал ему десять месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

