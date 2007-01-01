В деревне Гранный холм люди «убивают свои машины на дороге

В понедельник, 6 апреля, жительница Козельского района сообщила о проблеме с дорогой в деревне в социальных сетях.

По её словам, люди ездят и «убивают» свои машины.

— Посмотрите на дорогу, - пишет женщина. - Сейчас начнется дачный сезон, неужели за 20 лет нельзя положить асфальт.

— Провести ремонт всей дороги сразу мы не можем, поскольку это требует значительных финансовых вложений, - комментирует ситуацию администрация Козельского района. - В течение последних трёх лет мы ежегодно укладываем асфальтное покрытие в этом месте, на участке протяженностью около один километр. В этом году запланировали ямочный ремонт.