В Полотняном Заводе открыли для проезда две улицы

Дмитрий Ивьев
07.04, 08:40
Уровень воды в реке Суходрев снижается с конца минувшей недели.

В посёлке Полотняный Завод проезды по улицам Калужская и Бумажная вновь открыты для транспорта и пешеходов. Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Уже приведены в порядок после паводка дороги и территории, - заявил чиновник. - Будем и дальше, в рамках субботников, наводить порядок в поселке.

паводок
