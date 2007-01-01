В Полотняном Заводе открыли для проезда две улицы

Уровень воды в реке Суходрев снижается с конца минувшей недели.

В посёлке Полотняный Завод проезды по улицам Калужская и Бумажная вновь открыты для транспорта и пешеходов. Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Уже приведены в порядок после паводка дороги и территории, - заявил чиновник. - Будем и дальше, в рамках субботников, наводить порядок в поселке.