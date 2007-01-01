В Барятинском районе временно ограничат проезд из-за ремонта моста

В этом году с 10 апреля по 30 ноября из-за ремонта моста вводятся временные ограничения проезда транспорта на дороге Мосальск-Барятино, Брянк-Людиново-Киров- А130, Москва-Малоярославец-Рославль в Барятинском районе. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик».

На участке ограничат скорость движения до 40 км/ч.

На время ремонта ширина проезжей части будет три метра.

Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.