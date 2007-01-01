В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

В понедельник, 6 апреля, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он управлял автомобилем в состоянии опьянения.

— В марте мужчина управлял автомобилем «Мерседес» в посёлке Бабынино. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Бабынинского района наложила арест на автомобиль мужчины.