В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В понедельник, 6 апреля, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 38-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он управлял автомобилем в состоянии опьянения.
— В марте мужчина управлял автомобилем «Мерседес» в посёлке Бабынино. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура Бабынинского района наложила арест на автомобиль мужчины.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь