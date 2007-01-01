В Калужской области полиция начала скрытое патрулирование на дорогах

С начала года на федеральных трассах в регионе произошло уже 47 аварий, в которых погибли 15 человек, а ещё 73 получили травмы. В половине случаев причиной становился один и тот же опасный манёвр: выезд на встречную полосу там, где это запрещено.

Чтобы снизить число таких ДТП, инспекторы ГИБДД изменили тактику. Теперь на аварийных участках дежурят не только машины с мигалками, но и обычные патрульные авто без опознавательных знаков. При скрытом патрулировании нарушители не видят инспекторов заранее.

За несколько часов работы в таком режиме удалось зафиксировать два грубых нарушения: водители выехали на встречку в местах, где обгон запрещён разметкой или знаками. Теперь им грозит крупный штраф или лишение прав, рассказали 30 марта в полиции.