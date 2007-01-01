Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области полиция начала скрытое патрулирование на дорогах
В Калужской области полиция начала скрытое патрулирование на дорогах

Дмитрий Ивьев
31.03, 13:45
С начала года на федеральных трассах в регионе произошло уже 47 аварий, в которых погибли 15 человек, а ещё 73 получили травмы. В половине случаев причиной становился один и тот же опасный манёвр: выезд на встречную полосу там, где это запрещено.

Чтобы снизить число таких ДТП, инспекторы ГИБДД изменили тактику. Теперь на аварийных участках дежурят не только машины с мигалками, но и обычные патрульные авто без опознавательных знаков. При скрытом патрулировании нарушители не видят инспекторов заранее.

За несколько часов работы в таком режиме удалось зафиксировать два грубых нарушения: водители выехали на встречку в местах, где обгон запрещён разметкой или знаками. Теперь им грозит крупный штраф или лишение прав, рассказали 30 марта в полиции.

eyJpdiI6IjRSKytCdkY5MEkyK2lVaFcxQlkySnc9PSIsInZhbHVlIjoiK25BTFppaVlSQjVjZXBRM21yL2dTbXRxQmlmMm5LRU5vSFlYdlVnZ1dPWXhMWEwrZ25OMkdTUVBubFVsRDlzeTJzak5DSHZSZ0VCZTFvWmFpTHJLODYwQmpMMXNPVjdLTzRNMmNEaDFkMDNSaGJqcnZyckVqdG9YSUI3ZWQxT3dxN0tzdGpOaUhQOUhDdEJtTytobnVhSzlxb2Jla2N5VkIwRmh1MXAwSEV0RDR5bG5DRlYyRXc4ZGcvd3h0L0VEVmNTZm5hb3ZVR2RSSzl6VStlODJDNHV0YktmMmtXdExUSEdOcHM3YWc5ME4vYk5jQ1NrVW5tVU5nbGpIbmJ4RnU1T1p4WGdmTDRRcTk2bnJ4Nks1TXZPZEJlYUNGODJURlBTb0RHSWh6QU5HZVFZZ1laeURyaVVkL1pIanB2TlpMOTNUQURTTEwwU2krbHkwZzNNVmNoS1crZXdKUXZvM3k1andmOEpmanNwS3Z0YjNvd0FiUldzQklrWFBON0JCYXhwRnNqTnR2UVNRaTkwSmV0OVNpcUZSajlyQnkvbWh0R0o4dm5Na0paTnF1Ui9Ed2M2LzZvV0VTcDd2ZXJqTSIsIm1hYyI6IjlmZGUzZDgzMWMzZTI0N2VhOTI2NjFmN2YwNDYzMmExODhiOWUwNWJkYzNlYzQ1MjM5ZjY4NmM2ZWUyMWM4YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InplUFVoNHBocC9jY3JsQjAvQ0FTdnc9PSIsInZhbHVlIjoiWU51T01GNWFCOVFyakRHZGpQUjg2UEphcng4ak1EV2diU28yTDBPODQ5WkZFcnBuNjM5dld4RDVOZkRiZjRZWFpnMjlJQ2dGNG03VFl6SmQrdUhDVFVtbnBPQjBjNURTMjhPTDg3Y0ZrZDFDdVVRemtwdm1HL1ZvYUJXdkxOblhvWmNxaFFHUXY4N0hFbWNraklKL2dqL3lUQTBqZklxMjN1TjlIOUl2Vm8vaHFvZEoxVUFyaXpvSk5YcmowK1ZNVW5WdHNuUDgydTd2VU1ycXhweExaejJBMzRVZlh6bkFHcUVDakV2SnRaanQ0bExQWnBLQm83WnQ3bkRNYzQ3amVnS05Bc3J2TDNHL3NBNThEWm9YeWNmbzE3R2VCenkvc0IyYnVsTklpRURPMmtjWWZZSFBpRW9lT25WclMxS1hSRnBrZnV3TmdFWlVxUU50SWdNVDRDcUExVmVGZDJTbUNGWU1xRzRjSkNxVWxJOEN6OFJ0RXBwSzBkWHRxeTcrT05RZytuclU0UTY1angwckdaUnJwaG8vV1dkQXFVZllsTHU5VUZIU2E2OG9CRWdGQzRDUDFBc2ljYjA1UGxEaFU1dHVIaXZ2RWhGcjNENkpDMVgyUFpkT0ZUMGxRS29hNnVQUDlyMTNnanNJTE05Z2c5aStlVnExT3NSZ1c1WWZLUWZ0TGYxcEFpUlh1VVV0emJ2dGN0aUZDSEdSWGRFOHY1NXJteUVQQUt6UVN0ZkZQSktjanBiS3VTYVlqaG1DT3pqVkxyaXBsVFZGc0VqMyt0M0haSVRGb0xTNm9rNkJBUXpJSU5aZU4vMERXM0xPR3p2ZVlqMGJBalJraFNhQyIsIm1hYyI6IjJiY2U1YmM3ZmQ4ODQyYjU2NjMxN2I3MTYwMjc2MzIwOGY1M2QwYzY2Y2EyZTY1NzZjOGRmNjRmMDc2ODk3NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
