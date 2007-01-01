В Юхнове мужчина отправится в колонию за смертельное ДТП

Во вторник, 31 марта, прокуратура Юхновского района сообщила о вынесении приговора в отношении 64-летнего жителя Калининградской области.

По данным ведомства, он признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.

— В сентябре 2023 на автодороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль мужчина управлял автопоездом в составе грузового седельного тягача и полуприцепа в превышением скорости. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель этого автомобиля и двое пассажиров умерли на месте, - пояснили в ведомстве.

Мужчине дали четыре года шесть месяцев колонии-поселения. Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.