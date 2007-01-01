Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
В Юхнове мужчина отправится в колонию за смертельное ДТП
В Юхнове мужчина отправится в колонию за смертельное ДТП

Евгения Родионова
31.03, 12:44
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 31 марта, прокуратура Юхновского района сообщила о вынесении приговора в отношении 64-летнего жителя Калининградской области.

По данным ведомства, он признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.

— В сентябре 2023 на автодороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль мужчина управлял автопоездом в составе грузового седельного тягача и полуприцепа в превышением скорости. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель этого автомобиля и двое пассажиров умерли на месте, - пояснили в ведомстве.

Мужчине дали четыре года шесть месяцев колонии-поселения. Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
7 оценили
0%
0%
0%
14%
0%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+