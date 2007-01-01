В Калуге выбрали названия для новых улиц

Дмитрий Ивьев
31.03, 11:54
Во вторник, 31 марта, проект решения опубликовала городская Дума.

В деревне Воровой должны появиться улицы Успешная, Престижная и Нижняя Престижная, а также переулки 1-й Престижный, 2-й Престижный и Нижний Престижный.

В деревне Лихун будет улица Заовражная.

В Заречье решили не оригинальничать – там улицу назовут Зареченская. Похожая ситуация в Чижовке (Чижовская и Новочижовская), Рябинках (1-я Рябиновая, 2-я Рябиновая) и Юрьевке (Юрьевская).

Для деревни Петрово выбрали названия Старопетровская и Привольная.

В Животинках появится улица Утренняя.

В деревне Угра улицы хотят назвать 1-я Староугрская и 2-я Староугорская.

В деревне Белой улицу назовут Белоснежной.

В Шопино появится улицы Прудовая и Ракитная.

В Карачево люди станут жить на Лучистой.

