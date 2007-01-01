В Калуге выбрали названия для новых улиц
Во вторник, 31 марта, проект решения опубликовала городская Дума.
В деревне Воровой должны появиться улицы Успешная, Престижная и Нижняя Престижная, а также переулки 1-й Престижный, 2-й Престижный и Нижний Престижный.
В деревне Лихун будет улица Заовражная.
В Заречье решили не оригинальничать – там улицу назовут Зареченская. Похожая ситуация в Чижовке (Чижовская и Новочижовская), Рябинках (1-я Рябиновая, 2-я Рябиновая) и Юрьевке (Юрьевская).
Для деревни Петрово выбрали названия Старопетровская и Привольная.
В Животинках появится улица Утренняя.
В деревне Угра улицы хотят назвать 1-я Староугрская и 2-я Староугорская.
В деревне Белой улицу назовут Белоснежной.
В Шопино появится улицы Прудовая и Ракитная.
В Карачево люди станут жить на Лучистой.
