В Калуге провалился асфальт на улице Георгиевской

Большая яма образовалась на перекрёстке с улицей Плеханова.

Пока место провала не огорожено. Постепенно яма становится всё больше.

Напомним, в этом месте в октябре прошлого года прорвало трубу с холодной водой. Большие потоки стекали вниз по Георгиевской и Плеханова. После устранения аварии место ЧП заасфальтировали.