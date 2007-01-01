Пробка собралась на въезде в центр Калуги
Авто и транспорт

Пробка собралась на въезде в центр Калуги

Дмитрий Ивьев
31.03, 09:01
Утром во вторник, 31 марта, затруднено движение по улице Гагарина со стороны Правого берега и набережной Яченского водохранилища.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло в районе пересечения площади Мира и улицы Гагарина.

Пробка в сторону  улицы Кирова по состоянию на 9 утра растянулась до развязки Гагаринского моста.

