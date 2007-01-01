На Грабцевском шоссе хаотичная парковка машин мешает жильцам домов

Об этом в понедельник, 30 марта, рассказал калужанин в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, хаотичная парковка возникла из-за убранного бетонного блока. Он закрывал сквозной проезд дворовой территории.

— Его убрали осенью в прошлом году после укладки асфальта на придомовой территории, - пишет мужчина. - Парковка машин мешает свободному проходу пешеходов и блокирует заезд спецтехники для уборки мусора. В связи с этим просим установить современные средства блокировки сквозного проезда.

— До 15 мая проверим законность установки блока, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Если он был установлен в соответствии с правилами, то обяжем подрядчика, проводившего ремонт, вернуть блок на место.