В Калуге электросамокаты вернутся на улицы 1 апреля

Городская администрация сообщила, что прокатные компании начнут сезон в ближайшую среду.

Власти призвали калужан соблюдать правила передвижения на электросамокатах.

В администрации напомнили, что по тротуарам можно ездить только со скоростью пешеходов. Нельзя залезать на один самокат вдвоем.

Будут ли работать самокаты в периоды отключения мобильного интернета, в администрации пока не уточнили.