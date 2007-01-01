В Калуге электросамокаты вернутся на улицы 1 апреля
Городская администрация сообщила, что прокатные компании начнут сезон в ближайшую среду.
Власти призвали калужан соблюдать правила передвижения на электросамокатах.
В администрации напомнили, что по тротуарам можно ездить только со скоростью пешеходов. Нельзя залезать на один самокат вдвоем.
Будут ли работать самокаты в периоды отключения мобильного интернета, в администрации пока не уточнили.
