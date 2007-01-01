Из Москвы в Малоярославец поедет новая электричка
Железнодорожники сообщили про обновление расписания в связи с наступлением дачного сезона.
Сезонные корректировки вступили в силу с 29 марта.
- Назначен новый поезд № 6343 Москва - Малоярославец (отправление в 17:05), который с 24 апреля будет курсировать по пятницам, - отметили, в частности, в «Центральной пригородной пассажирской компании».
