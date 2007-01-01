Два ДТП затруднили движение в центре Калуги
Два ДТП затруднили движение в центре Калуги
Первое ДТП случилось днём 27 марта на улице Ленина, между Баррикад и Чижевского.
По словам очевидцев, легковой автомобиль вылетел с проезжей части, пробил ограждение и оказался на тротуаре. К счастью, пешеходы не пострадали.
Почти в это же время ещё одна авария произошла на улице Карла Либкнехта. Подробности этого столкновения пока уточняются.
В результате обе аварии серьёзно осложнили движение в центральной части города.
