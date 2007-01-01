Два ДТП затруднили движение в центре Калуги
Авто и транспорт

Два ДТП затруднили движение в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
27.03, 14:39
Два ДТП затруднили движение в центре Калуги

Первое ДТП случилось днём 27 марта на улице Ленина, между Баррикад и Чижевского.

По словам очевидцев, легковой автомобиль вылетел с проезжей части, пробил ограждение и оказался на тротуаре. К счастью, пешеходы не пострадали.

Почти в это же время ещё одна авария произошла на улице Карла Либкнехта. Подробности этого столкновения пока уточняются.

В результате обе аварии серьёзно осложнили движение в центральной части города.

