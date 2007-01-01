В Калужской области затопило дорогу ещё в одну деревню
В пятницу, 27 марта, вода из реки Лужа вылилась на проезжую часть в деревне Афанасово Малоярославецкого района.
Как рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области, эвакуировать население не планируется.
В этот населенный пункт есть альтернативный путь длиной в 30 километров.
Ранее 26 марта затопило дороги в Аграфенино Боровского района и Залужье Тарусского района.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь