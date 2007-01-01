Главная Новости Авто и транспорт В Малоярославце после зимы остался песок на дорогах
В Малоярославце после зимы остался песок на дорогах

Евгения Родионова
27.03, 12:36
В четверг, 26 марта, жительница Малоярославца сообщила о проблеме с песком на дорогах.

По её словам, все дороги в городе в таком состоянии.

— Зима закончилась, снег почти расстаял, а на дорогах после зимы остался песок, - пишет женщина. - Пылища по всему городу, идёшь по тротурам и полные глаза песка. По дорогам ездить тоже не очень приятно, особенно когда некоторые индивидуумы специально проезжают по песку и поднимают песчаную бурю. В таком состоянии все дороги в Малоярославце. Про ямы отдельная история, особенно удручают на новом асфальте, на пересечении улиц Кирова и Гагарина.

— Ручную и механизированную уборку дорог и тротуаров от пыли и грязи выполняем постепенно, - комментируют ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия планируем начать ориентировочно после 15 апреля.

